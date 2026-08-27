Alajuelense triunfa en casa y se mete como líder a la siguiente fase

Terminó el juego entre Alajuelense y Plaza Amador por la jornada 4 de la Copa Centroamericana. El resultado favoreció a los locales por 3-1.

¿Qué pasó en el partido?

El partido fue cerrado salvo el cierre del segundo tiempo. Alajuelense abrió el marcador con John Ruiz, pero le duró muy poco la ventaja.

La segunda anotación manuda fue de penal por parte de Ronaldo Cisneros, mismo que también dio la tranquilidad cerca del cierre con el tercer tanto.

Con este resultado la Liga llegó a los 9 puntos que lo colocan como líder del grupo.

Firpo fue el otro de los clubes que logró acceder a la fase final.