Escrito por: Eduardo Troconis.

La Copa Centroamericana 2025 entra en fase de cuartos de final esta semana y el vigente campeón, Liga Deportiva Alajuelense, recibe en la noche de este martes al FC Motagua en el Estadio Alejandro Morera Soto. El partido de ida marcará un nuevo capítulo entre dos equipos que son protagonistas constantes en el torneo.

Choque de grandes equipos centroamericanos

Alajuelense y Motagua son los únicos clubes que alcanzaron los cuartos de final en las primeras tres ediciones de la Copa. Los manudos llegan como segundos del Grupo A con nueve puntos y un récord de 3-0-1, mientras que los hondureños lo hacen como líderes del Grupo C, invictos con 2-2-0 y ocho puntos.

Los goles de Alajuelense en la fase de grupos ➡️ rumbo a Cuartos de Final pic.twitter.com/wcVG4uZxoY — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) September 12, 2025

El campeón defiende su invicto

Alajuelense ganó las dos primeras ediciones del torneo.

En cuartos de final mantiene paso perfecto: En 2023 eliminó a Cartaginés (6-1 global) y en 2024 superó a Comunicaciones (3-2 global).

En la serie histórica contra Motagua, los rojinegros están invictos: 6 victorias y 1 empate.

Motagua busca romper su maleficio

El “Ciclón Azul” estuvo en los cuartos de final de las tres ediciones, pero nunca avanzó más allá.

En 2023 cayó ante CAI (3-1 global).

En 2024 fue eliminado por Herediano con empate 2-2, pero quedó fuera por gol de visitante.

Contra rivales costarricenses, Motagua disputó 12 series directas y perdió en 10 de ellas.

Antecedentes directos

El último enfrentamiento entre ambos en Copa Centroamericana fue en 2023, cuando Alajuelense goleó 5-1 con doblete de Joshua Navarro. Asimismo, en competiciones internacionales suman 7 choques, todos favorables a los manudos.

La transmisión del partido se podrá seguir por el Youtube y Facebook Live de Deportes Repretel, Deportes Monumental y habrá edición especial de 120 minutos a las 10:00 PM para analizar todo lo que dejó el partido por las mismas redes.