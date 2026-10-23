Alajuelense tendrá la ausencia de su capitán para el juego ante Pérez Zeledón

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Liga Deportiva Alajuelense tendrá la ausencia de su capitán Giancarlo González por acumulación de amarillas.

El equipo rojinegro suma además la baja de Roan Wilson por tarjeta roja y la lesión de Celso Borges.

En el caso de Borges jugó solo 26 minutos en el empate sin goles ante Motagua, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, y salió por una molestia muscular.

El cuerpo técnico optó por una salida preventiva para evitar una lesión mayor, según explicó Óscar Ramírez, tras el compromiso.

Rotar al plantel será parte de la estrategia ante los sureños, en medio de la serie por el tetracampeonato. visita como criterio de desempate.