Alajuelense tendrá baja de una de sus figuras en Copa Centroamericana

Alajuelense enfrenta este miércoles a Plaza Amador de Panamá en la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana con una baja sensible: el defensor Alexis Gamboa no estará disponible debido a una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas varias semanas.

Gamboa, quien ha disputado ocho partidos en la temporada y anotado dos goles, se perderá al menos cuatro encuentros del equipo manudo, incluido el clásico ante Saprissa.

El entrenador tiene disponibles en esa posición a Farbodson Madian, Aarón Salazar y Jason Molina para suplir la ausencia del defensor.

