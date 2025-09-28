Alajuelense tomó la decisión de dejar fuera de convocatoria a cuatro jugadores del plantel para el juego ante Motagua del próximo martes.

Razones

Ante esto, Carlos Vela, gerente deportivo de la institución explicó las razones de la decisión.

“Son detalles internos que no corresponde hablar públicamente, pero sí hubo una equivocación por parte de algunos jugadores y se está actuando conforme el reglamento interno“.

¿Quiénes son?

Trasciende el nombre de Creichel Pérez y John Paul Ruiz.

*Información en desarrollo.