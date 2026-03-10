Alajuelense sale vivo de Los Ángeles y buscará la serie en el Morera Soto

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Esta noche se celebró el juego entre el LAFC y Alajuelense en territorio estadounidense, por los octavos de final de la Copa de Campeones del a Concacaf.
El partido quedó 1-1 en territorio estadounidense.
LAFC
Denis Bouanga, al 56′.
Alajuelense
Alejandro Bran, al 44′.
En el caso de Bran, aprovechó una pelota que le quedó al borde del área rival y con su característico remate superó al portero Hugo Lloris.
Denis Bouanga consiguió el empate luego de una admirable consecusión de pases. El equipo angelino logró vascular la pelota de la banda derecha a la izquierda, donde el gabonés realizó un sólido remate.
Que los dirigidos por Óscar Ramírez tienen la posibilidad de sacar la serie en el Morera Soto.
Como dato, el gol de visitante es parte de esta serie.