Alajuelense sale vivo de Los Ángeles y buscará la serie en el Morera Soto

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Esta noche se celebró el juego entre el LAFC y Alajuelense en territorio estadounidense, por los octavos de final de la Copa de Campeones del a Concacaf.

¿Cómo quedó el partido?

El partido quedó 1-1 en territorio estadounidense.

¿De quiénes fueron los goles?

LAFC

Denis Bouanga, al 56′.

Alajuelense

Alejandro Bran, al 44′.

¿Cómo fueron los goles?

En el caso de Bran, aprovechó una pelota que le quedó al borde del área rival y con su característico remate superó al portero Hugo Lloris.

¡Bran saca un derechazo que termina en la red! 💥 pic.twitter.com/F1eWRwFU5n — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

Denis Bouanga consiguió el empate luego de una admirable consecusión de pases. El equipo angelino logró vascular la pelota de la banda derecha a la izquierda, donde el gabonés realizó un sólido remate.

Bouanga finds the equalizer! 🔥 pic.twitter.com/jkWgoiF8iX — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 11, 2026

¿Qué significa este resultado?

Que los dirigidos por Óscar Ramírez tienen la posibilidad de sacar la serie en el Morera Soto.

Como dato, el gol de visitante es parte de esta serie.