Alajuelense rescata un empate ante Motagua en la Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Terminó el juego entre Motagua ante Alajuelense, por semifinales de la Copa Centroamericana. El resultado culminó con un 0-0.

¿Qué pasó en el partido?

Alajuelense comenzó con mayor intensidad y buscó el arco rival durante buena parte del primer tiempo. No obstante, Motagua reaccionó en los últimos 15 minutos y tomó mayor protagonismo en ataque.

La respuesta hondureña cambió el ritmo del encuentro, aunque ninguno de los dos equipos logró romper el empate antes del descanso.

Ya en el segundo tiempo, ambos equipos buscaron romper el empate y generaron intentos de gol, pero ninguno logró concretar sus oportunidades frente al arco rival.

Pese a los esfuerzos de Alajuelense y Motagua por encontrar la anotación, las defensas se mantuvieron firmes y el marcador no se movió.

Finalmente, el encuentro concluyó con un 0-0 que dejó todo por definirse en el partido de vuelta.

El conjunto rojinegro no pudo ganar en Honduras y terminó empatando como visitante.

Con este resultado, Alajuelense buscará ganar el pase a la final en su casa el próximo jueves 29 de octubre.

Escrito por: Daniel Palma Durán.