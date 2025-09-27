Juegazo en el Alejandro Morera Soto. La Liga rescató un empate y casi se deja la victoria, pero el 2-2 se mantuvo al final del encuentro.

El momento de Alajuelense

El equipo de Óscar Ramírez volvió a dejar puntos en el camino, ya son tres juegos al hilo sin victoria y la segunda ocasión consecutiva en la que deja puntos en casa, tras la derrota ante Motagua.

Las acciones del partido

Comenzó ganando el cuadro local, un penal se convirtió en el primer gol de Ronaldo Cisneros en la máxima categoría del fútbol nacional al minuto 30′.

Puntarenas no solo igualó las cosas al 41′ con Andrey Mora, sino que se dejó más la pelota al inicio del segundo tiempo gracias a la entrada de José Pablo Córdoba. Un par de ocasiones fueron suficientes para que al 70′ ya tuvieran ventaja 1-2.

El cierre del juego

Los cambios le dieron oxígeno a la Liga, Matarrita entró tras el segundo gol de Puntarenas y asistió a Creichel Pérez para igualar el marcador al 77′.

En el descuento, Alejandro Bran lanzó un zapatazo desde fuera del área que terminó en gol, sin embargo, el VAR intervino para anular por posición adelantada del mismo Matarrita.

La racha de Alajuelense

13 juegos acumula Alajuelense sin perder ante el Puntarenas F.C. tras el empate de esta noche. No caen ante ellos desde febrero del 2023, cuando cedieron 1-0 en el ‘Lito’ Pérez.