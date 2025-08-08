La Liga Deportiva Alajuelense anunció que, a partir de este domingo, se aplicarán medidas de seguridad reforzadas para el ingreso al Estadio Alejandro Morera Soto.
El club indicó que estas disposiciones buscan garantizar un ambiente seguro y familiar para toda la afición rojinegra y los visitantes. El proceso de revisión será más riguroso y podría generar mayor tiempo de espera en los accesos.
En cada entrada habrá inspecciones a cargo de seguridad privada, unidades caninas K-9 y oficiales de la Fuerza Pública.
Objetos prohibidos:
- Armas de cualquier tipo
- Objetos punzocortantes
- Pólvora
- Selfie sticks
- Baterías externas
- Perfumes o desodorantes en spray
- Bultos
- Bancos y sillas plegables
- Botellas y vasos
- Sombrillas
- Binoculares
- Drogas
- Vapes y encendedores
Tampoco se permitirá el ingreso de personas bajo los efectos del alcohol o drogas, ni de quienes alteren el orden público.
La institución recomienda a los asistentes dejar estos artículos en casa o en sus vehículos para evitar contratiempos.