La Liga Deportiva Alajuelense anunció que, a partir de este domingo, se aplicarán medidas de seguridad reforzadas para el ingreso al Estadio Alejandro Morera Soto.

El club indicó que estas disposiciones buscan garantizar un ambiente seguro y familiar para toda la afición rojinegra y los visitantes. El proceso de revisión será más riguroso y podría generar mayor tiempo de espera en los accesos.

En cada entrada habrá inspecciones a cargo de seguridad privada, unidades caninas K-9 y oficiales de la Fuerza Pública.

Objetos prohibidos:

Armas de cualquier tipo

Objetos punzocortantes

Pólvora

Selfie sticks

Baterías externas

Perfumes o desodorantes en spray

Bultos

Bancos y sillas plegables

Botellas y vasos

Sombrillas

Binoculares

Drogas

Vapes y encendedores

Tampoco se permitirá el ingreso de personas bajo los efectos del alcohol o drogas, ni de quienes alteren el orden público.

La institución recomienda a los asistentes dejar estos artículos en casa o en sus vehículos para evitar contratiempos.