Escrito por: Eduardo Troconis.

La Liga Deportiva Alajuelense juega su segundo partido de la fase de grupos de la Copa Centroamericana de CONCACAF el jueves por la noche, y lo hará con un regreso importante de cara al once titular del ‘Machillo’ Ramirez.

Se trata del capitán, Celso Borges, que tras perderse el último duelo liguero ante Guadalupe regresa a la convocatoria manuda.

Alajuelense busca revertir el mal resultado en su debut de la Copa Centroamericana 2025, partido en el que cayeron 1-2 ante Plaza Amador. Una victoria significaría los primeros puntos en esta edición del certamen y los elevaría a las primeras posiciones del grupo A, en donde de momento marchan cuartos.

El regreso de Borges representa mucho más que un simple ajuste en el medio campo: el veterano aporta liderazgo, experiencia internacional y orden táctico.

Se espera una buena asistencia de público en el Estadio Alejandro Morera Soto, en un duelo que puede marcar el rumbo del grupo para los manudos. Con Celso de vuelta y la presión de no dejar escapar más puntos, la Liga está obligada a ganar y recuperar la confianza de su afición.