La Liga Deportiva Alajuelense enfrenta, la noche de este jueves 21 de agosto, un duelo crucial ante el Alianza de El Salvador por la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

La buena noticia para el cuerpo técnico manudo es que Joel Campbell volverá a estar disponible para tener minutos tras una lesión que lo alejó de las canchas por casi tres semanas.

El delantero rojinegro salió de cambio ante Guadalupe el pasado 3 de agosto, y ahora podría volver a sumar minutos en el crucial duelo en El Salvador.

Según los planes del cuerpo técnico, el jugador podría disputar cerca de 30 minutos en caso de ser necesario durante esta noche.