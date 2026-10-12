Fecha de publicación: 12 de October de 2026

Fecha de modificación: 12 de October de 2026

Alajuelense recupera a todo su plantel por primera vez en el torneo para enfrentar a Herediano, con un grupo de 24 jugadores disponibles.

Óscar Ramírez, técnico alajuelense, afirma que “lo más importante es que estén lo más aptos posibles de acuerdo a las circunstancias de tiempo”.

El equipo manudo contará con la totalidad de sus futbolistas para el compromiso ante los heredianos, lo que representa una condición inédita en el presente campeonato.

La recuperación completa del plantel permite al cuerpo técnico contar con todas sus opciones para el partido correspondiente.