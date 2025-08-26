La Liga Deportiva Alajuelense recupera a una de sus figuras de cara al duelo ante el Antigua de Guatemala por la Copa Centroamericana.

Se trata de Kenyel Michel, el jugador de 20 años se perdió el juego anterior por resolver un tema contractual, que ahora lo liga con el Minessota United.

Michel está listo para volver a la competencia, será el primer juego que dispute como ficha del equipo norteamericano, y en condición de préstamo con el equipo rojinegro.

El extremo llegará con 10 días de descanso al partido definitorio contra Antigua, el último duelo que disputó fue ante el Puntarenas por el Apertura 2025.

El jugador está físicamente en condiciones de jugar los 90 minutos, y será decisión del cuerpo técnico si será de la partida inicial este miércoles 27 de agosto.

Repase declaraciones y más información en el video adjunto.