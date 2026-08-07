Alajuelense pierde jugador durante meses tras grave lesión

Liga Deportiva Alajuelense confirmó que el futbolista Daniel Chacón sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una de las lesiones más delicadas para un deportista.

Será sometido a una cirugía

El club rojinegro informó que el mediocampista será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.

Además, indicó que el tiempo de recuperación dependerá de la evolución del jugador tras la operación y durante el proceso de rehabilitación.

Esta es la tercera lesión de este tipo que sufre el mediocampista, una cuando estaba en Cartaginés y dos con Alajuelense.

Alajuelense envía mensaje de apoyo

A través de un comunicado, la institución expresó su respaldo al futbolista en este difícil momento.

“El club y toda la afición está con vos. ¡Mucha fuerza, Dani!”, publicó Alajuelense junto al parte médico.

La lesión obligará a Chacón a permanecer cerca de 9 meses fuera, mientras trabaja en su recuperación para regresar a la competencia.