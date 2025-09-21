Escrito por: Eduardo Troconis

Liga Deportiva Alajuelense no pudo imponer condiciones en el Colleya y terminó empatando frente a Guadalupe, resultado que le permite dormir como líder provisional del campeonato, aunque con varios equipos al acecho.

¿Cómo queda la tabla de posiciones?

Con este empate, Alajuelense llegó a 17 unidades en 9 partidos disputados, manteniendo un rendimiento sólido, aunque dejando escapar la posibilidad de tomar una ventaja más amplia en lo más alto de la tabla.

La lucha por la cima se mantiene cerrada: Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia suman 15 puntos, mientras que Saprissa (14) y tanto Puntarenas como Herediano (13) siguen en la pelea en un torneo cada vez más apretado.

Guadalupe, por su parte, alcanzó 7 puntos, resultado que, aunque insuficiente para salir del fondo de la tabla, representa un respiro anímico tras varias jornadas adversas.

¿Qué sigue para Alajuelense?

Ahora los manudos deberán corregir para su próximo compromiso, conscientes de que el liderato depende no solo de sus propios resultados, sino también de lo que hagan sus principales rivales en la parte alta. Los rojinegros enfrentarán a Motagua por cuartos de final de Copa Centroamericana este martes.