Tres futbolistas regresarán al once estelar de Alajuelense ante Motagua

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Tres futbolistas regresarán a la formación estelar de Alajuelense ante Motagua, en un partido en el que ambos equipos definirán al segundo finalista de la Copa Centroamericana.

El técnico Óscar Ramírez recuperará al menos tres jugadores, cada uno titular en su posición: Ronald Matarrita en la banda izquierda, Giancarlo González y Roan Wilson, quien estuvo inhabilitado por sanción en el torneo local.

La Liga entrenará este miércoles por la tarde para definir su formación estelar para el partido del jueves, en el que buscará el tetracampeonato del área y el segundo para Ramírez, mientras que Motagua intentará clasificar a su primera final de Centroamericana tras haber jugado la última en el 2019.