Alajuelense mostró su molestia con Jesús Montero en el videoarbitraje

Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Alajuelense mostró su molestia con el videoarbitraje y el principal señalado fue Jesús Montero, tras las acciones polémicas en el partido de este miércoles que generaron dudas en el club rojinegro.

El malestar del equipo liguista se sustenta en las acciones del partido ante los florences y otros juegos como contra Cartaginés en la jornada 8, donde Montero estuvo como árbitro VAR.

El técnico rojinegro dijo estar muy preocupado e investigó quiénes han estado en el VAR, encontrando coincidencias en la aparición de Montero cuando las decisiones van en contra de la Liga, por lo que el club evitará una instancia superior pero reconoce que el tema debe revisarse.