Alajuelense lanza comunicado tras el clásico y ratifica a su técnico

La Liga Deportiva Alajuelense publicó, la mañana de este lunes, un comunicado tras su derrota en el Clásico Nacional ante Saprissa.

¿Qué dice el comunicado?

En él, la Liga dijo entender la frustración de la afición, pero mantuvo su voto de confianza hacia el técnico Ismael Rescalvo.

“En Liga Deportiva Alajuelense comprendemos plenamente la frustración y el dolor que significó para nuestra afición, jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y colaboradores la derrota en el Clásico Nacional”.

“Precisamente por entender la responsabilidad que implica representar a esta institución, afrontamos este momento con serenidad, autocrítica y convicción”.

“Si bien somos conscientes que algunos resultados no son los que merece este escudo, la continuidad al frente del primer equipo de Ismael Rescalvo y su Cuerpo Técnico no está en discusión ni ha estado en duda”.

Según indicó el cuadro manudo para cerrar su comunicado, apelan por la defensa del título de Copa Centroamericana y el campeonato nacional como foco de atención.