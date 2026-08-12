Alajuelense integró a 3 jugadores Sub 20 al primer equipo

Liga Deportiva Alajuelense integró a tres futbolistas Sub 20 al primer equipo tras su participación en la eliminatoria mundialista de la categoría, donde todos ellos lograron el boleto al Mundial Juvenil del 2027, sumando talento joven a la plantilla rojinegra.

Los nuevos integrantes son Sosa, lateral derecho de 18 años; Deylan Aguilar, contención de perfil derecho con 19 años; y Ethan Barley, delantero también de perfil derecho con 17 años, quienes se suman al equipo dirigido por Ismael Rescalvo.

Santiago Van Der Putten, defensor alajuelense, menciona que “yo creo que al final de cuentas no importa la edad sino el rendimiento, y hay muchísimos jugadores deseosos de tener oportunidad”.