Alajuelense hizo reconocimiento de cancha previo al juego ante Marathón, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Ismael Rescalvo, técnico, comenta que “creo que es importante valorar la actitud del equipo. Esa frontalidad con la que intentemos jugar para darle a l hinchas victorias”.

El equipo manudo se prepara para el compromiso internacional que se disputará en territorio hondureño.

La serie de cuartos de final representa un paso clave para las aspiraciones del club en el torneo regional.