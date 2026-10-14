Alajuelense y Herediano reparten puntos en un intenso duelo en el Morera Soto

Fecha de publicación: 14 de October de 2026

Fecha de modificación: 14 de October de 2026

Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano igualaron 1-1 en el estadio Alejandro Morera Soto, en un partido correspondiente a la jornada 11 del Torneo de Apertura 2026, marcado por la polémica y las oportunidades de gol.

Los goles del encuentro

Ronaldo Cisneros abrió el marcador al minuto 8 para los rojinegros con un potente remate al ángulo.

Sin embargo, Fernando Lesme apareció en tiempo de reposición de la primera parte para empatar el encuentro con un cabezazo.

Polémica y oportunidades claras

Alajuelense se quedó con diez jugadores después de que el árbitro David Gómez revisara una acción en el VAR y expulsara a un futbolista rojinegro.

En la segunda mitad, Washington Ortega fue protagonista con varias intervenciones importantes para evitar el gol de Herediano.

Por su parte, Fernando Lesme tuvo la oportunidad de adelantar al Team desde el punto de penal, pero estrelló el balón en el poste.

Un partido de ida y vuelta

Tras el penal fallado, Alajuelense tomó un segundo aire con el apoyo de su afición y estuvo cerca de aprovechar un error defensivo florense.

Ambos equipos continúan buscando la anotación que les permita quedarse con la victoria, mientras el marcador se mantiene 1-1.