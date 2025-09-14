Escrito por: Eduardo Troconis.
Liga Deportiva Alajuelense mostró carácter y jerarquía en casa para frenar al sorpresivo líder del campeonato nacional, Municipal Liberia. Desde temprano los manudos impusieron condiciones, y al minuto 22, Guillermo Villalobos Alfaro abrió el marcador para encaminar a su equipo hacia la victoria.
Ya en la segunda parte, cuando Liberia intentaba reaccionar, apareció Jeison Lucumí al 72’ para sentenciar el 2-0 definitivo, asegurando tres puntos clave que meten de lleno a los rojinegros en la pelea por el liderato.
¿Cómo queda la tabla?
Con este resultado, Alajuelense alcanzó 13 unidades y quedó a solo un punto de Liberia. Esto con un partido menos.
- Liberia (14)
- Pérez Zeledón (13)
- LDA (13)
- Herediano (12)
- Cartaginés (11)
- Saprissa (10)
- Puntarenas (8)
- San Carlos (8)
- Sporting (5)
- Guadalupe (5)
La afición manuda celebró el triunfo que no solo reafirma el poderío del equipo en casa, sino que también ilusiona de cara al tramo decisivo del Apertura.