Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense mostró carácter y jerarquía en casa para frenar al sorpresivo líder del campeonato nacional, Municipal Liberia. Desde temprano los manudos impusieron condiciones, y al minuto 22, Guillermo Villalobos Alfaro abrió el marcador para encaminar a su equipo hacia la victoria.

Ya en la segunda parte, cuando Liberia intentaba reaccionar, apareció Jeison Lucumí al 72’ para sentenciar el 2-0 definitivo, asegurando tres puntos clave que meten de lleno a los rojinegros en la pelea por el liderato.

¿Cómo queda la tabla?

Con este resultado, Alajuelense alcanzó 13 unidades y quedó a solo un punto de Liberia. Esto con un partido menos.

Liberia (14) Pérez Zeledón (13) LDA (13) Herediano (12) Cartaginés (11) Saprissa (10) Puntarenas (8) San Carlos (8) Sporting (5) Guadalupe (5)

La afición manuda celebró el triunfo que no solo reafirma el poderío del equipo en casa, sino que también ilusiona de cara al tramo decisivo del Apertura.