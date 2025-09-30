La Liga logró la épica: remontó dos goles en contra en Honduras y jugará las semifinales de la Copa Centroamericana.

¿Qué pasó en la primera parte?

El inicio fue casi todo para el Motagua, fue un paseo constante del balón que encontró su punto más claro en un penal por mano de Aarón Salazar, que concretó en gol Rodrigo Gómez.

Alajuelense recompuso en los últimos 15 minutos, recuperó la posesión y un golazo de volea de Joel Campbell, tras un centro de Anthony Hernández, igualó el marcador 1-1.

¿Y el segundo tiempo?

La Liga llevó el dominio principal de las acciones, movió más la pelota. Eso sí, ninguno de los dos con acciones tan concretas de cara al marco rival.

Hasta el 90′, un centro de Demetrius cayó al pecho de Diego Campos, quien remató cruzado para desatar la euforia de los manudos en Honduras.