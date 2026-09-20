Alajuelense golea al Inter San Carlos

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

La tarde de este 20 de setiembre se celebró el juego entre Alajuelense e Inter San Carlos.

Los dirigidos por Bryan Ruiz esperaban irse a la fecha FIFA con un buen resultado y disputado los puestos de clasificación, mientras que los de norteños buscaban sumar más unidades para mantenerse como uno de los primeros cuatro lugares en la tabla general.

¿Cómo quedó el partido?

Alajuelense ganó 5-0.

¿De quiénes fueron los goles?

Ronaldo Cisneros, al 14′ y 80′.

Kenyel Michel, al 20′ y 64′.

John Paul Ruiz, al 84′.

¿Qué significa este resultado?

Que los rojinegros llegan a 14 unidades, mismas que tiene el conjunto del Inter San Carlos.