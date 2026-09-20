Alajuelense golea al Inter San Carlos

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La tarde de este 20 de setiembre se celebró el juego entre Alajuelense e Inter San Carlos.
Los dirigidos por Bryan Ruiz esperaban irse a la fecha FIFA con un buen resultado y disputado los puestos de clasificación, mientras que los de norteños buscaban sumar más unidades para mantenerse como uno de los primeros cuatro lugares en la tabla general.
Alajuelense ganó 5-0.
Que los rojinegros llegan a 14 unidades, mismas que tiene el conjunto del Inter San Carlos.