Alajuelense está en conversaciones para finiquitar a Jason Lucumí

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El atacante colombiano Jason Lucumí podría salir de la Liga Deportiva Alajuelense en las próximas horas.
Deportes Repretel supo que la institución manuda valora finiquitar el contrato del jugador, debido a situaciones extrafutbolísticas.
Alajuelense aún no brinda alguna versión oficial, pero el caso está en revisión al tratarse de una situación compleja, en la que se requieren investigaciones y detalle.
La decisión final, que corresponde al club, será comunicada de manera oportuna en las redes oficiales de la Liga Deportiva Alajuelense.
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