Alajuelense está en conversaciones para finiquitar a Jason Lucumí

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El atacante colombiano Jason Lucumí podría salir de la Liga Deportiva Alajuelense en las próximas horas.

Deportes Repretel supo que la institución manuda valora finiquitar el contrato del jugador, debido a situaciones extrafutbolísticas.

¿De qué se trata?

Alajuelense aún no brinda alguna versión oficial, pero el caso está en revisión al tratarse de una situación compleja, en la que se requieren investigaciones y detalle.

La decisión final, que corresponde al club, será comunicada de manera oportuna en las redes oficiales de la Liga Deportiva Alajuelense.

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