Fecha de publicación: 15 de October de 2026

Fecha de modificación: 15 de October de 2026

Alajuelense es el equipo con más expulsados en este torneo, situación que incide directamente en la planificación de su plantilla para las próximas jornadas.

Roan Wilson se perderá los próximos dos partidos debido a una de estas expulsiones, lo que obliga al cuerpo técnico a ajustar la alineación.

Óscar Ramírez, técnico, afirma que “reafirmamos muchas cosas e hicimos las variantes para poder seguir atacando y tener chances”.

La acumulación de tarjetas rojas en el conjunto manudo representa un factor de riesgo para su rendimiento en la recta final de la competencia.