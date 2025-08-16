Un partido que aún tiene sabor a la pasada semifinal del Clausura 2025: Puntarenas recibe a la Liga por la jornada 4 del torneo.

Alajuelense preparó el partido con una semana completa de trabajo, pero enfrentará el duelo con al menos una baja en el sector ofensivo.

Se trata del delantero Joel Campbell, quien arrastra molestias desde el duelo ante Guadalupe del pasado 3 de agosto.

Mientras tanto, Aarón Salazar también está en duda para el duelo de este sábado.

Los manudos iniciarán, con este duelo, una seguidilla de 9 partidos consecutivos entre Copa Centroamericana y el Apertura 2025.