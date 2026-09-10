Alajuelense empata ante Marathón y deja todo para la vuelta

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Terminó el juego entre Marathón de Honduras y la Liga Deportiva Alajuelense, por los Cuartos de Final de Copa Centroamericana. El resultado culminó con un 2-2.

¿Qué pasó en el partido?

El partido se mantuvo muy parejo desde el inicio. Anthony Hernández abrió el marcador apenas al minuto 2 para poner a Alajuelense arriba.

Marathón reaccionó rápidamente y Yairo Moreno consiguió el empate al minuto 10.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 49, Damin Ramírez volvió a adelantar al conjunto hondureño con el 2-1.

Sin embargo, Alajuelense no bajó los brazos. El mexicano Ángel Zaldívar aprovechó un centro y apareció para marcar el 2-2 definitivo.

El conjunto hondureño no pudo darle vuelta al marcador y terminó empatando como local.

El próximo duelo de vuelta, será el jueves 17 de septiembre a las 6:30pm, en el estadio Alejandro Morera Soto.