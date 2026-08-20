Alajuelense domina el duelo particular contra equipos de El Salvador, con un historial favorable que incluye la última victoria obtenida.

El conjunto rojinegro ha mostrado superioridad en enfrentamientos previos contra clubes salvadoreños en competiciones internacionales.

Ronaldo Cisneros, delantero alajuelense, comenta que “sabemos que un descuido, un mal partido te puede dejar fuera y gracias a dios este club ya lo ha ganado 3 veces”.

La racha positiva de Alajuelense se mantiene en los partidos disputados contra rivales de ese país centroamericano.