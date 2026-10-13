Alajuelense cumpliría con la norma Sub-20 este miércoles

Fecha de publicación: 13 de October de 2026

Fecha de modificación: 13 de October de 2026

Alajuelense podría cumplir este miércoles con la norma Sub-21 en el partido ante Herediano, ya que solo le faltan 100 minutos para completar la regla y Jeylan Sosa será uno de los futbolistas titulares.

Los rojinegros tendrán equipo completo para la jornada 11 del Campeonato Nacional en el estadio Alejandro Morera Soto, tras recuperarse Alexis Gamboa, Aarón Salazar, Luis Díaz y Anthony Hernández.

El equipo no tiene futbolistas sancionados y enfrentará siete partidos en octubre contando la Copa Centroamericana, en el segundo partido de Óscar Ramírez al frente de la Liga.