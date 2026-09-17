Alajuelense cumple y avanza a semifinales de la Copa Centroamericana

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Terminó el juego entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Marathón de Honduras, por los Cuartos de Final Vuelta de Copa Centroamericana. El resultado culminó con un 3-1 (GLOBAL 5-3).

¿Qué pasó en el partido?

Jeison Lucumí abrió el marcador al minuto 27 con un buen remate para poner a Alajuelense con ventaja.

Rápidamente, el mexicano Ronaldo Cisneros puso el segundo del compromiso al 32.

Ya en el segundo tiempo, al minuto 67, los visitantes reaccionaron con la anotación de Nicolás Messiniti al 67 de cabeza.

Sin embargo, Alajuelense no bajó los brazos y colocó de penal el 3-1 final, el lateral Ronald Matarrita.

El conjunto hondureño no pudo darle vuelta al marcador y terminó cayendo como visitante.

Los rojinegros vuelven a estar en una fase de semifinal en Copa Centroamericana. El próximo domingo reciben en casa al Inter San Carlos en la jornada 9 del campeonato nacional.