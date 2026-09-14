Alajuelense confirma su nuevo cuerpo técnico interino

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La noche del pasado 13 de setiembre la Liga Deportiva Alajuelense hizo oficial la salida de Ismael Rescalvo tras la derrota ante Cartaginés.
El club rojinegro ya hizo oficial el cuerpo técnico que se hará cargo del equipo de manera interina de cara al duelo por Copa Centroamericana ante el Marathón de Honduras y el partido ante Inter San Carlos.
Bryan Ruiz será el director técnico, acompañado por Javier Delgado y Wilmer López como asistentes.
María Fernanda Barrantes se hará cargo del equipo femenino, tras la salida de López para incorporarse al primer equipo masculino.