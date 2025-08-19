Liga Deportiva Alajuelense ha confirmado este martes 19 de agosto, la salida del delantero Jonathan Moya, quien deja la institución rojinegra para afrontar una nueva experiencia en el fútbol internacional.

A través de un comunicado oficial, el club manudo informó que el atacante finalizó su vínculo contractual con la institución y continuará su carrera fuera del país. Aunque no se han revelado detalles sobre su próximo destino, todo apunta a que Moya estaría firmando con un club del exterior en los próximos días.

“Le deseamos muchos éxitos en este nuevo capítulo profesional”, señaló Alajuelense en la publicación.

Moya, de 33 años, tuvo varios ciclos con el conjunto Alajuelense, siendo parte importante del plantel en distintas etapas. Se espera que en las próximas horas el delantero brinde declaraciones sobre su salida y futuro deportivo.