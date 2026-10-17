Alajuelense celebra en Ciudad Quesada tras imponerse al Inter San Carlos

Fecha de publicación: 17 de October de 2026

Fecha de modificación: 17 de October de 2026

Liga Deportiva Alajuelense venció 2-3 al Inter San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, por la jornada 12 del Torneo de Apertura 2026.

Juanpi Añor fue figura con doblete

Alajuelense comenzó ganando gracias a Juan Pablo Añor.

El venezolano abrió el marcador al minuto 15 y volvió a aparecer al 24 para conseguir su doblete.

Inter San Carlos reaccionó rápidamente. Rachid Chirino aprovechó un centro de Carlos Martínez y marcó el 1-1 al minuto 21.

La Liga volvió a tomar ventaja con Añor, en una jugada que necesitó revisión del VAR para validar la anotación.

Kenyel Michel marcó el gol de la victoria

En el segundo tiempo, Inter San Carlos volvió a empatar. Wílmer Azofeifa ejecutó un tiro libre al minuto 59 y colocó el 2-2.

Alajuelense respondió diez minutos después. Rónald Matarrita ingresó al terreno de juego y puso un centro preciso para Kenyel Michel.

El delantero apareció en el área y conectó un cabezazo para marcar el 3-2 definitivo al minuto 69.

Con este resultado, Alajuelense alcanzó los 19 puntos en la tabla de posiciones.

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