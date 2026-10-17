Alajuelense celebra en Ciudad Quesada tras imponerse al Inter San Carlos

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Liga Deportiva Alajuelense venció 2-3 al Inter San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, por la jornada 12 del Torneo de Apertura 2026.
Alajuelense comenzó ganando gracias a Juan Pablo Añor.
El venezolano abrió el marcador al minuto 15 y volvió a aparecer al 24 para conseguir su doblete.
Inter San Carlos reaccionó rápidamente. Rachid Chirino aprovechó un centro de Carlos Martínez y marcó el 1-1 al minuto 21.
La Liga volvió a tomar ventaja con Añor, en una jugada que necesitó revisión del VAR para validar la anotación.
En el segundo tiempo, Inter San Carlos volvió a empatar. Wílmer Azofeifa ejecutó un tiro libre al minuto 59 y colocó el 2-2.
Alajuelense respondió diez minutos después. Rónald Matarrita ingresó al terreno de juego y puso un centro preciso para Kenyel Michel.
El delantero apareció en el área y conectó un cabezazo para marcar el 3-2 definitivo al minuto 69.
Con este resultado, Alajuelense alcanzó los 19 puntos en la tabla de posiciones.
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