Escrito por: Eduardo Troconis.

La Concacaf Copa Centroamericana 2025 volverá esta semana con el choque de vuelta de los cuartos de final entre FC Motagua y Liga Deportiva Alajuelense. El duelo será este martes en el Estadio José de la Paz Herrera Uclés, en Tegucigalpa, Honduras, y el pitazo inicial está programado para las 8:00 p.m. hora costarricense.

¿Cómo llegan los equipos?

Para Alajuelense, el panorama es complejo: ningún equipo avanzó en la competencia después de perder como local en la ida de una fase eliminatoria. Aun así, el club rojinegro cuenta con un historial que le da esperanza, pues cada vez que ganó de visita en este torneo, también logró clasificar.

Motagua, por su parte, llega con ventaja tras imponerse 1-0 en Costa Rica gracias al gol agónico de Mathías Vázquez al 90’+2’. El juvenil de 18 años, 9 meses y 8 días, se convirtió en el hondureño más joven en anotar en la historia del torneo. Con ese triunfo, Motagua extendió su invicto en la Copa Centroamericana a 12 partidos (6 victorias y 6 empates) y logró su primera victoria contra Alajuelense en ocho enfrentamientos oficiales.

Hitos tras la ida:

Mathías Vázquez , el hondureño más joven en anotar en Copa Centroamericana.

, el hondureño más joven en anotar en Copa Centroamericana. Celso Borges se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del torneo (24), superando a Byron Bonilla.

se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del torneo (24), superando a Byron Bonilla. Motagua consiguió su primer triunfo ante Alajuelense en competencias de CONCACAF.

en competencias de CONCACAF. Fue la primera vez que Alajuelense no anotó en casa en toda la historia de la Copa Centroamericana.

en toda la historia de la Copa Centroamericana. Apenas el cuarto triunfo de un visitante en Costa Rica en 41 juegos del certamen.

en 41 juegos del certamen. Rónald Matarrita protagonizó la expulsión más temprana en un partido de eliminación directa (15’).

Una victoria 1-0 para los manudos llevaría el partido al alargue, y de mantenerse el empate global, la definición sería desde el punto de penal. Además del boleto a semifinales, el ganador asegurará su lugar en la CONCACAF Champions Cup 2026.