Escrito por: Eduardo Troconis

El clásico nacional de este sábado en Tibás no solo enfrenta a Saprissa y Alajuelense, sino también a dos entrenadores históricos del fútbol costarricense: Vladimir Quesada y Óscar Ramírez, quienes se medirán por primera vez en los banquillos tras haber sido contemporáneos como futbolistas y hasta mundialistas en Italia 90.

Quesada, actualmente en su tercera etapa al frente del banquillo morado, resaltó el respeto y la estima que tiene por Ramírez:

“Óscar es una persona a la cual respeto enormemente. Los que tuvimos la oportunidad de enfrentarlo o ser compañeros en la Selección lo tenemos en gran estima. Probablemente es una de las 10 mejores personas que he conocido en mi vida, muy inteligente, ya desde que jugábamos mostraba sus dotes de técnico en la cancha”, comentó el estratega del Saprissa.

El reto de Alajuelense será cortar la racha más larga en su historia de los clásicos sin ganar en Tibás, con 15 partidos y más de 4 años de sequía.

El partido será transmitido en una edición especial por Repretel Canal 6, Monumental y las plataformas digitales de Deportes Repretel.