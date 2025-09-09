Escrito por: Eduardo Troconis.

Liga Deportiva Alajuelense oficializó este martes la salida de su volante Aarón Suárez, quien continuará su carrera en el Iğdır FK de la segunda división turca, equipo que desde 2021 es conocido como Alagöz Holding Iğdır FK tras un acuerdo de patrocinio.

El futbolista de 22 años ya se encuentra en Turquía, donde superó las pruebas médicas y, según informó el equipo turco, firmó contrato hasta 2028, dando así el salto al balompié internacional.

Con esta transferencia, el “diez” manudo se convierte en legionario y deja atrás una etapa importante con Alajuelense, donde se consolidó como una de las principales figuras del equipo en los últimos torneos.