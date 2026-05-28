La Liga Deportiva Alajuelense acaba de anunciar la llegada de un histórico exfutbolista de su equipo al cuerpo técnico.

Vendrá a ocupar el puesto de nuevo auxiliar técnico institucional del primer equipo de cara a la temporada 2026-2027.

Así lo anunció la Liga en su propio sitio web, en donde indican que Delgado se integrará al cuerpo técnico encabezado por Ismael Rescalvo, junto a Juan Rescalvo y Robert Tejero.

¿Por qué se da su llegada?

Según detalló el club, la llegada del “Sheriff” busca fortalecer el proyecto deportivo y potenciar el talento surgido de la cantera liguista.

Además de su experiencia en los banquillos, Alajuelense destacó el amplio conocimiento de Delgado sobre los futbolistas formados en divisiones menores, aspecto que consideran clave para el desarrollo del equipo.

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Rescalvo destaca experiencia y liderazgo

El técnico Ismael Rescalvo aseguró que Javier Delgado será un apoyo estratégico dentro del trabajo diario del cuerpo técnico.

Además, resaltó que su conocimiento del fútbol costarricense y de la región ayudará a fortalecer la cultura y los valores liguistas dentro del camerino.