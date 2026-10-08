Alajuela celebra el Festival de la Persona Adulta Mayor con actividades gratuitas

Fecha de publicación: 8 de October de 2026

Fecha de modificación: 8 de October de 2026

El evento se realiza del 8 al 10 de octubre en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, con una agenda que incluye salud, cultura, recreación, emprendimiento y música.

La Municipalidad de Alajuela, en conjunto con el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, inició este jueves 8 de octubre el Festival de la Persona Adulta Mayor 2026, una actividad que busca reconocer el aporte de esta población mediante espacios de convivencia y participación.

El festival se extenderá hasta el sábado 10 de octubre y ofrecerá una programación gratuita para las personas asistentes.

¿Qué actividades ofrece el festival?

La agenda contempla actividades relacionadas con la salud, la cultura, la recreación, el emprendimiento y la música, con el objetivo de promover el aprendizaje, el bienestar y el intercambio de experiencias entre las personas adultas mayores.

La actividad se desarrolla en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría, en Alajuela, y forma parte de las iniciativas impulsadas por el gobierno local para fomentar la participación y el reconocimiento de esta población.