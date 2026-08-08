Alajuela busca nuevas voces y composiciones para su Festival de la Canción 2026

La Municipalidad de Alajuela abrió la convocatoria para autores, compositores e intérpretes costarricenses que quieran participar en el Festival de la Canción Alajuela 2026.

¿Quiénes pueden participar?

Personas mayores de 12 años que tengan cédula 2 o residan en el cantón central de Alajuela.

Las obras deberán ser 100% costarricenses y podrán ser inéditas o publicadas anteriormente.

Canciones serán evaluadas por un jurado

Las propuestas serán valoradas según su calidad literaria, composición e interpretación.

Además, las canciones originales recibirán puntaje adicional, al igual que aquellas escritas o hechas por personas de Alajuela.

Uno de los requisitos establecidos por la organización es que las composiciones sean creadas exclusivamente por personas y sin utilizar inteligencia artificial.

Una oportunidad para mostrar el talento nacional

El festival busca promover la música costarricense y abrir un espacio para que nuevos y experimentados artistas puedan compartir sus creaciones.

La convocatoria también promueve la participación inclusiva y el respeto por la diversidad.

Las personas interesadas pueden consultar las bases completas y realizar su inscripción en la página de la Municipalidad de Alajuela: Festival de la Canción Alajuela 2026.