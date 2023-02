Las memorias del Príncipe Harry, ‘En la sombra’, han levantado ampollas y no solo en el Reino Unido.

Ahora el grupo terrorista Al Qaeda ha decidido reaccionar a las declaraciones del príncipe Harry confesando el asesinato de 25 personas en Afganistán durante seis misiones entre 2012 y 2013.

«No fue una estadística que me llenase de orgullo pero tampoco me dejó avergonzado. Cuando me encontré sumergido en el calor y la confusión del combate, no pensé en esos 25 como personas.

Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, las personas malas eliminadas antes de que pudieran matar a las buenas», escribe Harry en su biografía.

Al Qaeda, en su revista One Unmah número 8, incita a sus terroristas a vengarse del príncipe Harry, al que se refieren como Al Zanim.

Por haber reconocido dichas muertes e invita a la Corona británica a vengarse de su hijo disidente reduciendo el costo de su seguridad para «dar paso a las manos islámicas para que sean ellas las que se tomen su justa retribución.

Ya que los crímenes no caen por estatuto de limitaciones, y los hombres correctos corren tras él, y alabado sea Alá, Señor de los Mundos».