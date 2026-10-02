Al menos 8 funcionarios del Poder Judicial son sospechosos por actos de corrupción

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Al menos ocho funcionarios del Poder Judicial son sospechosos por actos de corrupción, y las autoridades detuvieron a esa cantidad de personas en lo que va de este 2026 en el territorio nacional.

El último caso tiene que ver con la propia Proveeduría de ese Poder de la República, según el informe en vivo de Fabián Meza para la audiencia en el territorio nacional de este mediodía.

Las autoridades mantienen las investigaciones en curso y no se han brindado más detalles sobre los funcionarios detenidos ni sobre las posibles consecuencias judiciales del caso en este momento.