Sin duda la hija mayor del actor, comediante y producto, Eugenio Derbez, Aislinn, se ha convertido en una de las solteras más codiciadas del medio artístico hispano.

Esta vez vuelve a estar bajo los reflectores tras ser cuestionada sobre el supuesto romance que sostendría con el colombiano Sebastián Yatra.

Esto en medio de que hace unas semanas levantó un escándalo tras posar con nada de ropa y una sencilla sábana en sus redes sociales.

Sin embargo, en las últimas semanas se les ha visto juntos, por lo que los rumores de un romance no se hicieron esperar, y comenzó a crecer en las redes sociales donde señalaron que al fin Aislinn Derbez había encontrado a su media naranja.

Instagram Aislinn Derbez

Sin embargo, tras escuchar los rumores sobre que Aislinn tiene un amorío con el Sebastián Yatra, la también mamá de Kailani Ochmann reaccionó tajante ante semejantes chismes y aseguró que actualmente está soltera y no piensa en tener una relación por mucho tiempo.

Por ello, la también modelo y empresaria negó cualquier rumor acerca de la relación amorosa con el colombiana y declaró que solo son muy buenos amigos.

“N’ombre, ¡cómo inventan!, es mi amigo” AISLINN DERBEZ

Al respecto, la modelo reveló que quiere al menos estar un año sin pareja como una forma de depuración y por ello aseveró;

“Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera. Por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio. Me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, sentenció.