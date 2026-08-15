Hombre muere tras ahogarse en una quebrada en Limón

Un hombre adulto, de nacionalidad panameña, murió ahogado la noche de este sábado en una quebrada ubicada en Sixaola, Limón.

Accidente se reportó en horas de la noche

El hecho se reportó alrededor de las 11:30 p. m. en la Quebrada Switche, en el sector de Paraíso de Sixaola, Talamanca.

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De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, una unidad básica se desplazó hasta el sitio para atender la emergencia.

El hombre fue declarado sin vida en la quebrada

Al llegar, los cruzrojistas localizaron al hombre dentro del agua y sin signos vitales.

Las autoridades mantienen las labores correspondientes para determinar las circunstancias en las que ocurrió el accidente acuático.

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