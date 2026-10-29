Aguinaldo y gastos de diciembre: consejos para disfrutar las fiestas sin endeudarse

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El aguinaldo y los gastos de diciembre pueden manejarse con libertad financiera si se organizan los ingresos desde hoy y se evita comprometer el dinero de los próximos meses, según recomendó la asesora financiera Gabriela Kelly.

La especialista explicó cómo distribuir el aguinaldo entre deudas, ahorro, gastos navideños y disfrute personal, además de establecer un presupuesto realista para compras, regalos y celebraciones.

Asimismo, advirtió sobre los errores más comunes con las tarjetas de crédito, las promociones y las compras a cuotas en esta temporada, y planteó qué hacer si los ingresos no alcanzan para cubrir los compromisos de fin de año.