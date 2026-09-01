Aguaceros se harán presentes este miércoles en varias zonas del país

Se esperan aguaceros para este miércoles en varias zonas del país, con puntos identificados donde se proyectan más lluvias y mayor afectación.

Adriana Mora, meteoróloga, afirma que “esta condición estará favoreciendo un patrón inestable y lluvioso sobre el territorio nacional”.

Aunque los vientos alisios bajarán de intensidad, la zona de convergencia se posicionará cercana a la región y provocará fuertes lluvias.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre las condiciones climáticas para las próximas horas.