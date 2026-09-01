Aguaceros se harán presentes este miércoles en varias zonas del país

Ya hay puntos identificados donde habrá mayor afectación.

Se esperan aguaceros para este miércoles en varias zonas del país, con puntos identificados donde se proyectan más lluvias y mayor afectación.

Adriana Mora, meteoróloga, afirma que “esta condición estará favoreciendo un patrón inestable y lluvioso sobre el territorio nacional”.

Aunque los vientos alisios bajarán de intensidad, la zona de convergencia se posicionará cercana a la región y provocará fuertes lluvias.

Las autoridades meteorológicas mantienen vigilancia sobre las condiciones climáticas para las próximas horas.