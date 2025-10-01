El Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte son las tres regiones que registrarán los aguaceros más intensos esta tarde y noche, según los pronósticos del tiempo, los cuales advierten de lluvias fuertes que azotarán con fuerza dichas zonas, por lo que se recomienda precaución.

Estos fenómenos climáticos, que se presentarán durante la tarde y se extenderán hasta la noche, podrían generar acumulados importantes de agua, lo que aumenta el riesgo de inundaciones en áreas vulnerables de estas regiones.

Las autoridades del IMN mantienen la vigilancia sobre el desarrollo de estos aguaceros, cuyas intensidades más altas se concentrarán en el Pacífico, el Valle Central y la Zona Norte, por lo que instan a la población a tomar las debidas precauciones.