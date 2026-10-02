¿Más lluvias? Así estará el clima este fin de semana

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El acercamiento y activación de la Zona de Convergencia Intertropical aumentará la inestabilidad atmosférica en Costa Rica durante este fin de semana.

Se espera abundante nubosidad y un ambiente bochornoso, con lluvias principalmente en la costa del Pacífico durante las primeras horas del día.

Aguaceros durante las tardes

Durante las tardes se pronostican aguaceros y tormentas eléctricas en el Pacífico, Valle Central, Zona Norte y sectores montañosos del Caribe.

Las lluvias podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche en diferentes regiones del país.

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¿Dónde lloverá más?

La nubosidad y las tormentas que se desarrollan sobre el océano Pacífico podrían acercarse a las costas de Puntarenas y, en menor medida, Guanacaste, con mayor posibilidad de lluvias en el Pacífico Sur.

Además, durante las noches podrían presentarse lluvias de débiles a moderadas en sectores del Caribe.

De acuerdo con el pronóstico, no se prevé el paso de ondas tropicales por el país durante los próximos días.

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