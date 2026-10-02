Aguaceros afectan vías en el centro de Jacó

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Los aguaceros afectan las vías en el centro de Jacó, donde se registran afectaciones en distintos puntos según lo informado.

Asimismo, la mayor parte del país se mantiene en alerta verde debido a las condiciones climáticas que provocan estas lluvias.

Por consiguiente, los aguaceros que afectan las vías en el centro de Jacó se producen mientras la mayor parte del país permanece en alerta verde.

Paul Solano, meteorólogo, informa que “posteriormente durante de la tarde se estima el desarrollo de aguaceros y tormentas eléctricas en varios sectores del territorio nacional”.