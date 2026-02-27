Aguacate nacional gana terreno: productores y chef enseñan cómo elegirlo y aprovecharlo

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Seleccionar un aguacate en su punto óptimo de maduración es posible observando dos características fundamentales: el color y el tacto de la cáscara, explicó Juan Guillermo Gamboa, productor de la zona de Los Santos.

En el caso de la variedad hass, la más común, la cáscara áspera se torna ligeramente más oscura y suave al presionarla cuando está lista para consumir. Otra variedad disponible es la oro verde, que presenta una cáscara más lisa.

Estos indicadores permiten a los consumidores evitar frutas verdes o sobre maduras, garantizando una experiencia de sabor óptima y aprovechando al máximo sus propiedades nutricionales.